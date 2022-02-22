Министр сообщения ознакомится в Чехии с производством новых электропоездов для Латвии

Министр сообщения Талис Линкайтс 23 и 24 февраля будет находиться с рабочим визитом в Чехии, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.

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Во время визита Линкайтс встретится с министром транспорта Чехии Мартином Купкой и посетит завод компании Škoda Vagonka в Остраве, чтобы ознакомиться с производством новых электропоездов для Латвии.

В среду, 23 февраля, в 14:00 на странице Минсообщения в Facebook будет транслироваться пресс-конференция с завода Škoda Vagonka, во время которой можно будет увидеть и новые электропоезда.

Как сообщалось, в июле 2019 года предприятие Pasažieru vilciens подписало с Škoda Vagonka договор о покупке новых электропоездов. Договор предусматривает, что первые поезда начнут курсировать в 2022 году, а все поезда планируется доставить в Латвию до 2023 года. Общая стоимость договора составляет 257,889 млн евро.

Первые поезда на Škoda Vagonka уже готовы, но еще предстоят их испытания - сначала в Чехии, затем в Латвии.

В целом до 2023 года в Латвию будет доставлено 32 новых электропоезда. Первые составы ожидаются этой весной, и после тестирования и сертификации осенью они уже будут перевозить пассажиров.