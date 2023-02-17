Министр сообщения: пассажирские перевозки на новых электропоездах начнутся в конце лета

Пассажирские перевозки на новых электропоездах начнутся в конце лета, заявил министр сообщения Янис Витенбергс ("Национальное объединение") после встречи с правлениями Škoda Vagonka и Pasažieru vilciens.

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Министр отметил, что лично проследит за тем, чтобы не было никаких отклонений от сроков.

Участники встречи обсудили стратегию развития предприятия, а также возможность создания нового сервис-центра, который обеспечит уход ремонт новых поездов.

Уже сообщалось, что общая стоимость проекта составляет 257,889 млн евро, включая закупку 23 новых электропоездов, при совместном финансировании из Фонда сплочения Европейского союза в размере 14,211 млн евро.

Первый новый электропоезд прибыл в Ригу в июне прошлого года, второй — в июле, третий — в октябре, четвертый — в ноябре, пятый — в декабре и шестой — в январе этого года. Электропоезд состоит из четырех вагонов и имеет общую длину 109 метров. Каждый из них рассчитан на 436 пассажиров, а также 454 стоячих мест.

С появлением новых поездов необходимо переоборудовать перроны. Этот процесс начался только в сентябре прошлого года.

Ожидается, что после приобретения новых электропоездов Pasažieru vilciens сможет ввести интервальные графики на всех маршрутах электропоездов. Это означает, что по будним дням утром и вечером по самым загруженным маршрутам поезда будут ходить каждые 15-20 минут.

Планируется, что новые поезда будут курсировать в направлении Айзкраукле, Тукумса, Саулкраст и Елгавы.

Delfi писал о том, почему новые электропоезда нельзя сдавать в эксплуатацию, хотя они уже и прибыли в Латвию.