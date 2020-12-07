Министр сообщения предложит разрешить пассажирские перевозки во все страны ЕС

Министр сообщения Талис Линкайтс предложит правительству разрешить пассажирские перевозки во всех страны Евросоюза, со ссылкой на программу Латвийского телевидения Panorāma сообщает агентство LETA.

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Сейчас из-за роста заболеваемости Covid-19 из Латвии запрещены перевозки в Литву, Андору, Люксембург, Хорватию и Сан-марино. Литва попала в список в прошлую пятницу, так как там заболеваемость коронавирусом за последние две недели вдвое превысила средний показатель в Европе.

По словам министра, Латвия лишь одна из двух стран ЕС, которые при конкретных показателях запрещают пассажирские перевозки внутри союза. По его мнению, это снижает конкурентноспособность латвийских перевозчиков, поэтому данный запрет нужно отменить.

Министр не считает, что если разрешить ездить в Литву, то повысится риск того, что болезнь будет распространяться еще стремительнее. По его мнению, включение Литвы в "черный список" приводит к появлению нелегальных перевозок, имеющих случайный характер.

"И если, например, регулярные официальные перевозки возможно проконтролировать, мы знаем расписание, у всех пассажиров есть "Covidpass", без него даже нельзя сесть на борт самолета, то, в случае нерегулярных перевозок от случая к случаю, фактически мы даем дополнительную работу пограничной службе и службам Министерства внутренних дел, которые теперь должны будут "ловить" больше машин именно на границах", - указал министр.

Линкайтс также указал, что пассажирские перевозки с Литвой важны для аэропорта "Рига", так как примерно 10% пассажиров из Литвы используют рижский аэропорт в качестве транзитного.