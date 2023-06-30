Министр: строительство восточной границы фактически приостановлено на три года

Со строителями еще надо говорить, как и возможно ли ускорить возведение забора на восточной границе, отметил в интервью телеканалу TV3 министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список").

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По его словам, в контексте внешней границы Латвии главный вопрос заключается в том, как можно активизировать строительные работы, темп которых совсем неудовлетворительные.

Отвечая на вопрос о том, что мешает ускорить работы, министр указал: большинство вещей уже сделано, и повторил, что работы по строительству границы были фактически приостановлены на три года. В настоящее время строительство объекта продолжается, но "объем таков, каков он есть".

По словам министра, по-прежнему необходимы переговоры со строителями, как нарастить темпы работ и ускорить строительство.

В последнее время в обществе часто слышны разговоры о том, что Латвии необходимо ускорить строительство границы с Беларусью и Россией, чтобы укрепить свою безопасность, так как мы значительно отстаем от Литвы и Польши в укреплении восточной границы.