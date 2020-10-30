Министр: только ответственные действия каждого остановят распространение Covid-19 в школах
Foto: DELFI

Только ответственные действия каждого, кто участвует в образовательном процессе, остановят распространение Covid-19 в школах, заявила в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) министр образования Илга Шуплинска.

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Действия директора 71-й Рижской средней школы, который ходил на работу больным и заразил коллег, непонятны. Если таким образом ведет себя директор школы, трудно ожидать ответственных действий от других, сказала она.

По словам Шуплински, Министерство образования и науки (МОН) не планировало на государственном уровне отправлять на удаленную учебу 5-6-е классы. Такое решение принято только в крупнейших школах Риги, где трудно обеспечить дистанцирование.

Сейчас у родителей есть две возможности — договориться со школой об удаленном обучении, но гарантировав механизмы поддержки ребенка в учебе, или же перейти на домашнее обучение, добавила министр.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Илга Шуплинска Министерство образования
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