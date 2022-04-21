Министр: Украина попросила помощи латвийских криминалистов в раскрытии военных преступлений

Украина обратилась к Латвии с просьбой предоставить экспертов-криминалистов для расследования военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине. Об этом в четверг в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" сообщил министр юстиции Латвии Янис Борданс.

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На данный момент политик находится в Киеве. Он сказал журналистам, что доказательств военных преступлений очень много.

"Доказательства будут собраны, их уже огромное количество. Возбуждено более 10 000 уголовных дел, упомянуто 10 000 фактов о военных преступлениях", — заявил Борданс.

По его словам, украинская сторона видит необходимость создания специального военного трибунала, подобного тому, что был в Нюрнберге, тогда можно будет добиться международно признанного результата.

"Украинцы попросили нас помочь с экспертами-криминалистами, которые могли бы приехать на место и сделать все необходимое, чтобы зафиксировать преступления здесь, на земле. В самой Украине есть эксперты, но при раскрытии десятков тысяч преступлений нужна помощь", — пояснил чиновник.

Борданс рассказал, что Франция уже прислала команду экспертов и этим очень помогла украинцам.

В то же время в Латвии многое можно сделать на месте, например, проверить доказательства, сделать анализы ДНК.

"Но эти лаборатории есть и самих украинцев, поэтому очень важно, чтобы люди могли быть здесь, на месте", — подчеркнул Борданс.

По словам министра, Латвии сейчас важно понять, что она должна отказаться от любых связей с Россией, и энергетических, и информационных.

Борданс сейчас находится в командировке в Украине. Предположительно, он вернется уже 22 апреля, однако пресс-секретарь Борданса Андрис Витенбургс указал, что министр приедет в Латвию 25 апреля.