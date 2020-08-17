Министр: в бюджете не хватает средств на удовлетворение всех потребностей в сфере благосостояния

В государственном бюджете не хватает средств на удовлетворение всех потребностей в сфере благосостояния, сказала в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ министр благосостояния Рамона Петравича.

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Она напомнила, что Минблаг, реагируя на уже принятые и ожидаемые постановления Конституционного суда, предлагает повысить базу пенсий по старости до 163 евро вместо нынешних 80 евро, а уровень гарантированного минимального дохода (ГМД) — до 109 евро.

Министр отметила, что ГМД также предлагается поднять до 163 евро, но ни одно самоуправление это предложение не поддержало.

По словам Петравичи, при повышении базы пенсий круг получателей ГМД уменьшится и, следовательно, финансовое бремя для самоуправлений может быть не столь большим — эти изменения потребуют от них 7 млн евро. Больше средств от органов местного самоуправления может потребовать обеспечение жилищных пособий.

В свою очередь из государственного бюджета на повышение базы пенсий может потребоваться 150 млн евро, потому что эти изменения коснутся очень большого числа пожилых людей.

Министр считает, что данные изменения станут выполнением того, что ожидается от государства после постановлений Конституционного суда.