Министр: в некоторых отраслях вакцинация от Covid-19 будет обязательной
Foto: LETA

Скорее всего, для работников некоторых отраслей вакцинация от коронавируса будет обязательной, заявил в интервью TV3 министр благосостояния Гатис Эглитис.

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По его словам, правительство склоняется к тому, чтобы сделать прививку обязательным условием для выполнения некоторых должностных обязанностей. В подведомственной Эглитису сфере благосостояния она может стать обязательной для социальных работников и работников центров социального ухода. Решение правительство, скорее всего, затронет и другие министерства.

По мнению Эглитиса, это необходимое решение, чтобы подготовиться к следующей волне Covid-19 осенью. Министр надеется, что новое условие работы не сильно сократит число работников центров социального ухода. Он пообещал сделать условия труда в них более привлекательными, в том числе в плане зарплат. Минблаг собирается просить в следующем году 75 миллионов евро на увеличение зарплат работников центров социального ухода, а также на индексацию пенсий и увеличение необлагаемого минимума.

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