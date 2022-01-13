Министр: в связи с ростом цен на энергетику нужно подумать о дополнительной поддержке для жителей

В условиях высоких цен на энергоресурсы правительству Латвии следует думать о дополнительных решениях для поддержки жителей, заявил в интервью телеканалу TV3 министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс.

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Плешс согласился с тем, что ситуация очень тревожная. В то же время он указал, что правительство сделало шаги, чтобы помочь уменьшить счета за электричество и предоставить поддержку тем, кто получил крупные счета за отопление.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш также подчеркнул, что государство обеспечило несколько механизмов поддержки, которые направлены на повышение цен на энергетику.

Например, введено зимнее пособие для сениоров, которое составляет 20 евро в месяц, снижена ставка компонента обязательной закупки, наполовину снижен тариф на электропередачи, увеличена поддержка защищенным потребителям электричества, а также государство выделило средства на жилищные пособия. Однако из этих мер только жилищные пособия направлены именно на помощь в оплате счетов за отопление.

Плешс добавил, что его партия "Развитие/За!" предлагает расширить круг получателей жилищного пособия.

По имеющейся в распоряжении министра информации, в пятницу, 14 января, запланированы переговоры представителей самоуправлений, Министерства экономики и Министерства благосостояния о возможных механизмах поддержки.