Министр: вакцинация от Covid-19 - основное условие очного обучения осенью
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Вакцинация от Covid-19 - главный принцип для возвращения учеников в школы осенью, заявила в интервью агентству LETA новый министр образования Анита Муйжниеце.

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"Мы сделаем все со стороны министерства, чтобы всеми способами мотивировать людей пройти вакцинацию. Я не боюсь сказать, что это вещь номер один, которую должен сделать каждый гражданин и родитель", - подчеркнула министр.

Муйжниеце считает, что привить нужно каждого ребенка, которому доступна прививка. Конечно, в этом случае важно уважать права и решение родителей, однако министр надеется, что родители понимают серьезность ситуации.

Министр образования и науки напомнила, что от удаленного обучения больше всего пострадала начальная школа. Чтобы возобновилось очное обучение, ученики и учителя также в значительной степени зависят от участия общества в процессе вакцинации.

"Если у нас привиты учителя, родители, старшие братья, сестры, бабушки и дедушки, то и маленьких детей мы можем отправить в школу, не причиняя им вреда. (..) Продолжать удаленную учебу больше невозможно", - сказала министр.

Министр добавила, что, вероятно, и в новом учебном году будут антиковидные меры, которые придется соблюдать. Сейчас Министерство образования и науки работает над ними в сотрудничестве с Минздравом и Центром профилактики и контроля заболеваний.

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Коронавирус Министерство образования Центр профилактики и контроля заболеваний Вакцинация
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