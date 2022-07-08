Министр VARAM запросит объяснения мэра Даугавпилса в связи с посещением Дня независимости Беларуси

Министр защиты окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс запросит объяснения мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша. Ранее Элксниньш посетил мероприятие, организованное Генеральным консульством Беларуси в Даугавпилсе — действия мэра привлекли внимание СМИ и Службы безопасности.

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В своей Facebook публикации Плешс заявил, что Россия каждый день использует территорию Беларуси, чтобы обстреливать Украину и убивать ее мирных жителей. "Сотрудничество с этими режимами невозможно. Это угроза национальной безопасности и мэр Даугавпилса должен немедленно предоставить объяснения", — считает министр.

Уже сообщалось, что во вторник в ресторане Даугавпилсской гостиницы Latgola прошло празднование дня независимости Беларуси — закрытое торжество посетил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш и первый вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев, а также предприниматели и другие.

Элксниньш заявил представителям СМИ, что в Даугавпилсе до сих пор официально работает дипломатическое представительство Беларуси, и, несмотря на какие-либо заявления, оно продолжает делать свою работу. Мэр добавил, что "с большой радостью посещает многие мероприятия, организации, события, в первую очередь для того, чтобы заботиться об интересах жителей".

На вопрос журналистов "Чайки" и ReTV о том, не считает ли он неправильным отправляться на мероприятие, которое проводит страна-агрессор, действия которой осуждает правительство Латвии, Элксниньш ответил, что "Не слышал и не читал" ничего такого.

То, что латвийское должностное лицо посещает подобные мероприятия, прокомментировали Служба госбезопасности (СГБ) и Министерство иностранных дел Латвии.



В СГБ считают, что в нынешней геополитической ситуации участие латвийских должностных лиц в мероприятиях, которые проводит страна-агрессор Россия и ее ближайшая союзница Беларусь не отвечает интересам латвийской национальной безопасности.

В МИДе подчеркнули, что генеральному консульству Беларуси в Даугавпилсе не запрещено проводить торжественные мероприятия.

При этом государственным должностным лицам следует тщательно оценивать необходимость участвовать в них, учитывая нелегитимные выборы авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко, репрессии против гражданского населения, гибридные нападения на границу Латвии и агрессию России в Украине, объяснила представительница МИДа Солвита Мартинсоне.

Позже мэр обратился к жителям Даугавпилса и всей Латвии на своей странице в Facebook:

"Латвийская пресса, в лице даугавпилсского издания Chayka.lv и латвийского телевидения ReTV, фактически обвиняет меня едва ли не в измене родине! Моя встреча с генеральным консулом Республики Беларусь, который пригласил меня как мэра города на празднование Дня независимости своей страны, оценена опрошенными журналистами госчиновниками, как действие, "не отвечающее интересам национальной безопасности страны"", — написал Элксниньш.

Он отметил, что в Даугавпилсе живут сотни граждан Беларуси, тысячи этнических белорусов с гражданством Латвии, а на территории Даугавпилса продолжает работу генеральное консульство Республики Беларусь.

"Оказывается, что к ним нельзя приближаться! Поскольку это вредит национальным интересам. Странно, что еще не составлен поименный список всех горожан, которые имеют белорусские или российские корни, а также тех, кто посещал (и продолжает посещать) соседнюю Белоруссию в качестве туриста. По логике, всех этих людей вместе со мной надо немедленно депортировать. В городе, правда, людей не останется, но может в этом и цель?", — написал мэр Даугавпилса.