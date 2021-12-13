Министр: вблизи латвийско-белорусской границы больше нет постоянных групп нелегальных иммигрантов
Foto: LETA

По словам министра внутренних дел Марии Голубевой, с осени нелегальные иммигранты больше не находятся у латвийско-белорусской границы постоянно и в течение длительного времени.

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"У пограничной охраны нет информации о том, что вблизи границы есть какой-то лагерь. То, что люди выходят из лесов, означает, что где-то в Белоруссии они все-таки есть, но около нашей границы нет постоянного места, где люди собирались бы и ждали, когда можно будет пересечь границу", — сказала министр.

Министр добавила, что некоторые иммигранты, которые въехали в Латвию, вернулись в свои страны происхождения, такие как Ирак, или находятся в процессе возвращения.

Чрезвычайная ситуация в трех приграничных краях и в городе Даугавпилс установлена до 10 февраля.

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