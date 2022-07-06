Министр внутренних дел Эклонс будет баллотироваться на выборах по списку "Для развития/За!"
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Недавно назначенный на должность министра внутренних дел бывший замначальника Государственной пожарно-спасательной службы Кристапc Эклонс будет баллотироваться на выборах в 14-й Сейм.

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В интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 он сообщил, что будет баллотироваться по списку объединения партий "Для развития/За!".

"Для развития/За!" выдвинуло Эклонса на должность главы МВД. На этом посту он сменил бывшего министра, представителя "Для развития/За!" Марию Голубеву.

Как сообщалось, "Для развития/За!" планирует объявить лидеров своих списков на выборах в Сейм на пресс-конференции в субботу, 9 июля.

Парламентские выборы в Латвии состоятся 1 октября.

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