Министр внутренних дел Гиргенс призовет к отмене комендантского часа
Foto: DELFI

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) в четверг, 11 февраля, призовет Кабинет министров отменить комендантский час, чтобы перенаправить ресурсы для контроля ограничений на дневные часы и в выходные, сообщило министерство внутренних дел агентству LETA.

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"Целесообразность домашнего сдерживания необходимо пересмотреть, поскольку такое ограничение было оправдано необходимостью предотвратить массовые скопления людей в новогодние праздники, особенно в канун Нового года. Эта цель была достигнута", — отметил министр.

Гиргенс подчернул, что отмена комендантского часа никоим образом не означает ослабление эпидемиологических ограничений — она предоставляет возможность направить необходимые ресурсы туда, где они больше всего нужны. "В любом случае, только вместе с общественностью мы сможем преодолеть кризис, вызванный пандемией", — пояснил Гиргенс.

Ограничение передвижения ночью контролирует Госполиция, муниципальная полиция, Земессардзе и Пограничная служба. Задействовано множество человек, и при этом Госполицию никто не освобождал от основных обязанностей, от борьбы с преступностью, обеспечения общественного порядка и бумажной работы. Полицейские занимаются основной работой днем, потом продолжают работать ночью в выходные дни — в итоге получается, что отдохнуть они могут только днем в выходные дни.

Если отменить комендантский час, то ночью на рабочей неделе патрули будут работать как раньше, а на выходных будет усиленный контроль, но не такой, как во время комендантского часа. Кроме того, можно будет больше ресурсов отправить на контроль соблюдения ограничений в светлое время суток — проверять транспорт, нелегальные вечеринки и т.п.

Гиргенс считает, что таким образом можно добиться как лучшего соблюдения правил в дневное время, так и повысить доверие общества за счет облегчения ограничений.

Комендантский час был введен первый раз на новогодних выходных, а после действовал каждую неделю с вечера пятницы по воскресенье.

Также на этой неделе Гиргенс встретился с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом, чтобы обсудить необходимость в ближайшее время обсудить вместе с различными отраслями - отраслью общественного питания, индустрии красоты, спорта и другими - возможности возобновления их работы, не сокращая при этом эпидемиологическую безопасность.

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