Министр внутренних дел хочет в будущем продолжить обсуждать объединение МВД и Министерства юстиции

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) агентству LETA сообщил, что хотел бы в будущем продолжить обсуждение возможности объединить МВД и Министерство юстиции. По мнению политика, это укрепит юридические департаменты ведомств.

Гиргенс не скрывал, что премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) и другие политики скептично относятся к этой идее. Тем не менее он уверен, что объединение ведомств укрепит юридические департаменты и они смогут быстро и эффективно подготавливать законопроекты.

Гиргенс указал, что сейчас министерства находятся в распоряжении разных политических сил. “Одни хотят дольше говорить, а я хочу быстрее работать и привести вещи в порядок”, - сказал министр.

Он отметил, что его коллеги избегают этого вопроса вопреки предвыборным обещаниям сократить число министерств. Премьер и другие политики считают, что сейчас не время об этом говорить. В то же время министр юстиции Янис Борданс (НКП) в свое время поддержал инициативу Гиргенса и сказал, что был бы готов руководить объединенным министерством.