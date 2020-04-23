Министр внутренних дел: латвийское общество с пониманием относится к ограничениям из-за Covid-19

В целом латвийское общество с пониманием относится к ограничениям для уменьшения распространения Covid-19, заявил в интервью TV3 министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

Он считает, что люди не настроены на целенаправленные нарушения и ориентированы на сотрудничество с правоохранительными органами. Это подтверждается небольшим количеством составленных протоколов о нарушениях по сравнению с количеством вызовов и превентивных мер.

На вопрос, может ли быть в Латвии введен цифровой инструмент для контроля за карантином, министр ответил, что ответственные службы ознакомились с опытом Сингапура, но он уверен, что работы ответственных служб в Латвии достаточно для контроля за распространением Covid-19, и вряд ли нужно непродуманно и поспешно вводить какие-то цифровые инструменты слежки, граничащие с нарушением прав человека.