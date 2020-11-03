Министр внутренних дел не спешит поддержать объявление чрезвычайной ситуации
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Министр внутренних дел Сандис Гиргенс примет решение о том, поддержать ли объявление чрезвычайного положения в Латвии, только после того, как выслушает мнения экспертов.

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В интервью Латвийскому радио министр заявил, что для премьера Кришьяниса Кариньша и министра здравоохранения Илзе Винькеле основной целью является уменьшение количества инфицированных. Однако, по мнению Гиргенса, если объявлять чрезвычайное положение, то оно должно сопровождаться конкретным планом и механизмами поддержки.

Чрезвычайное положение, конечно, позволит бороться с инфекцией, но и станет дополнительным бременем для жителей и предпринимателей.

На вопрос, как увеличится в чрезвычайном положении нагрузка правоохранительных органов, Гиргенс ответил, что она безусловно увеличится, но службы МВД готовы выполнять свои задачи и в условиях перегрузки.

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LETA

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Сандис Гиргенс Илзе Винькеле Кришьянис Кариньш
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