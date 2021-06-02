Министр: возможна ли отмена масок в детских летних лагерях Латвии?

Правительство разрешило с 14 июня проводить очные детские лагеря с соблюдением ряда условий. Одно из них: дневные лагеря для непривитых детей возможны только в масках. Родители крайне недовольны тем, что ребенок с 9 утра до 18 вечера в жаркое время года будет отдыхать в маске. Министр Илга Шуплинска сообщила, что возможно и другое решение.

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В конце мая правительство объявило условия организации очных детских лагерей:

Количество детей в одной группе не может превышать 20.

В лагерях на открытом воздухе или в отдельных зданиях, допускается участие нескольких групп при условии соблюдения всех необходимых мер эпидемиологической безопасности и обеспечения того, чтобы члены этих групп и персонал не встречались между собой.

В лагере могут работать сотрудники, которые прошли тестирование на Covid-19 за последние 48 часов до начала лагеря и получили отрицательный результат. Повторные тесты — раз в неделю во время работы лагеря.

У детей также должен быть отрицательный тест на Covid-19 за 48 часов до начала лагеря и повторный тест раз в неделю во время лагеря.

Лагерь может быть размещен только в специально отведенной для этого зоне. Деятельность за пределами этих территорий будет запрещена, если участники лагеря — не единственные посетители этого места.

Участники и персонал лагеря должны использовать защитные маски, кроме детей в возрасте до семи лет и людей, которые находятся в одной группе в круглосуточных лагерях.

Без теста на Covid-19 лагерь будет доступен для персонала и детей, которые могут подтвердить, что переболели коронавирусом в период от 11 до 180 дней после даты сдачи теста на Covid-19, а также для тех, кто привит от Covid-19, начиная с 15-го дня после завершения полного курса вакцинации или с 22 до 90 дней после первой дозы вакцины AstraZeneca.

"Есть две концепции летнего лагеря — круглосуточный и дневной, — пояснила Delfi Илга Шуплинска. — В первом проще образовать "пузырь" (ограничить связи с внешним миром) — там маски не предусмотрены. Для дневных лагерей это, к сожалению, требование Кабинета министров. Но в данный момент мы инициировали новую рабочую группу, в составе которой работают представители министерств здравоохранения и юстиции — там я предложила пересмотреть вопрос с масками.

Из опыта Европы, Литвы и Эстонии мы видим, что от детей 7-12 лет маски там не требуют. Мало того, Эстония уверенно заявила, что ношение маски — это добровольный выбор. Они считают, что важнее сумма остальных факторов — плотность классов, качество воздуха и общая вакцинация общества. Это основные компоненты безопасности, а не ношение масок. Так что этот вопрос — в рабочем распорядке дня". Правда, также сегодня на повестке дня - отставка самой Илги Шуплински.