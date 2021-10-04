Министр юстиции Борданс предлагает платить пожилым людям за вакцинацию
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Чтобы мотивировать пожилых людей прививаться от Covid-19, им нужно платить, заявил сегодня после совещания правящей коалиции министр юстиции Янис Борданс ("Новая консервативная партия").

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Он заявил, что надо ходить "из дома в дом", предлагая сделать прививку, и платить деньги после вакцинации.

Борданс также отметил, что сегодня на заседании коалиции не было предложено никаких конкретных решений кризиса. Завтра на заседании совета по кризисному управлению он выдвинет и свое предложение о выплате денег.

Министр юстиции также подчеркнул необходимость введения обязательной вакцинации для государственных служащих, включая работников судов и полиции.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Новая консервативная партия Янис Борданс
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