Министр юстиции отстранил от исполнения обязанностей гендиректора Земельной службы

Из-за необоснованной реорганизации, министр юстиции Янис Борданс (НКП) отправил в отставку генерального директора Земельной службы Солвиту Звидриню. Против неё заведено дисциплинарное дело, сообщает представитель Минюста Ксения Витола.

Министерство пришло к выводу, что Звидриня не придерживается принципов хорошего управления и планирования. Например, служба без соответствующей оценки ликвидировала региональное отделение, а также был ликвидирован отдел Информационных технологий. Его фукнкции служба отдала стороннему предприятию, что может негативно повлиять на полноценное функционирование систем, указано в сообщении Минюста. Помимо прочего, министерство увидело в работе генерального директора "хозяйственные нарушения" и отказ предоставлять полноценную информацию ведомству.

"Решение […] я принял, основываясь на многочисленных нарушениях, констатированных Министерством юстиции и заявлениях многих сотрудников Земельной службы, полученных согласно закону об осведомителях", — сказал Борданс.

Министерство юстиции создало комиссию, которая должна будет оценить целесообразность реорганизации, создания новых должностей и ликвидации старых, а также ситуацию в целом.

Звидриня руководила Земельной службой с 2016 года. Эту должность она получила после того, как прежний директор службы Элита Баклане-Ансберга уволилась по личным причинам. Прежним местом работы Звидрини было Министерство здравоохранения.