Министр юстиции поручила усовершенствовать Закон об уголовном процессе в связи с убийством в Екабпилсе

Оценив факты о женщине в Екабпилсском крае, которую преследовал и убил ее бывший супруг, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") поручила Министерству юстиции усовершенствовать Закон о уголовном процессе, определив домашнее насилие в качестве уголовного процесса, который необходимо рассматривать в приоритетном порядке.

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В других вопросах видны проблемы в применении закона, а не прорехи в законе, отметила министр в своей публикации в социальной сети Twitter.

Izvērtējot faktus par dzīvesbiedra vajāto un noslepkavoto sievieti Jēkabpilī, esmu uzdevusi @Tieslietas pilnveidot KPL 14.p., nosakot vardarbību ģimenē kā prioritāri izskatāmu kriminālprocesu. Citos jautājumos pirmsšķietami redzamas problēmas likuma piemērošanā nevis likuma robi. — Dr.iur.Inese Lībiņa-Egnere (@ineselibina) April 25, 2023

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал и угрожал убитой. Женщина регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.

В связи с этим начальник Госполиции Арманд Рукс распорядился провести служебную проверку.

Между тем, во вторник, 25 апреля, около 100 человек собрались у Кабинета министров на пикет в связи с убийством женщины в Екабпилсском крае.

Участники пикета "Причина смерти: женщина" требовали принятия мер в связи с халатностью ответственных органов в деле об убийстве женщины в Екабпилсском крае, а также политической ответственности за давнее нежелание правительства и Сейма ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

На пикет собрались в основном молодые женщины, но были и несколько мужчин, а также представители парламентской фракции "Прогрессивные". У протестующих были с собой плакаты, которые выражали возмущение убийством женщины и призывали политиков позаботиться о предотвращении насилия, например, "Не замечать - значит поддерживать насилие", "Сколько должно умереть, чтобы ты услышал", "Мать Латвия любит всех своих дочерей".

В начале пикета присутствующие минутой молчания почтили память убитой. Протестующие скандировали лозунги, призывающие к ратификации Стамбульской конвенции и к обеспечению государством безопасности, защиты и жизни.