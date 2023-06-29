Министр юстиции призвала ужесточить ограничения против алиментщиков
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Для должников по алиментам должны быть установлены еще более строгие ограничения, заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере на встрече с администрацией Фонда гарантий средств на содержание.

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По данным Фонда гарантий средств на содержание, общая сумма задолженности неплательщиков алиментов перед государством превышает 527 млн евро. В ходе встречи стороны согласились, что следует изыскивать новые механизмы для обеспечения того, чтобы должник не уклонялся преднамеренно от выплаты алиментов, а брал на себя ответственность за своих детей.

Министр юстиции подчеркнула, что все дети имеют право на полноценные условия жизни, и их обеспечение - это прежде всего обязанность родителей. Поэтому мы как общество должны сделать все необходимое для предотвращения невыплаты алиментов, ведь родители, не выплачивающие алименты на своих несовершеннолетних детей, фактически их грабят.

В ходе встречи также обсуждались находящиеся на рассмотрении в Сейме поправки к закону о Фонде гарантий средств на содержание. Предусматривается ввести запрет должнику на цессию своих требований. Также уточнено, что ограничения должны применяться и после того, как выплата алиментов из фонда закончена, но задолженность перед фондом не погашена.

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