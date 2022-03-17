Министр юстиции призывает Рижскую думу не разрешать никакие мероприятия 9 мая

Министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные") призывает все латвийские самоуправления, в том числе, Рижскую думу не выдавать разрешения на проведение каких-либо мероприятий 9 мая.

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Борданс указал, что режим Владимира Путина начал войну против Украины и всего свободного мира. В военных действиях России против независимого государства проявляются признаки военных преступлений, особенно в отношении нападений на мирных жителей и детей.

То же самое Российское государство со своим режимом является правопреемником Советского Союза. Те же российские танки, участвовавшие в "параде Победы" 9 мая на Красной площади в Москве, как сообщают журналисты, сейчас обстреливают украинцев, подчеркивает Министерство юстиции.

Борданс считает, что в таких условиях празднование "дня Победы" выглядит не только актом агрессивным, аморальным и раскалывающим общество, но и оправдывающим военные преступления, совершенные в Украине Россией как наследницей прав и обязанностей СССР.