Министр юстиции призывает уволить министра экономики

Министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия) призвал премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") освободить от должности своего партнера по коалиции Ральфа Немиро (KPV LV), сообщил секретарь бюро Борданса Андрис Витенбургс.

По мнению Борданса, происходящее в Минэкономики говорит о том, что министр Ральф Немиро вместо того, чтобы дать задание ликвидировать КОЗ, тратит все деньги на то, чтобы поставить "своих" людей на нужные позиции в Latvenergo, причем это люди с сомнительной репутацией.

"Как коллега премьер-министра и министр юстиции я выступаю (…) за ответственное управление государственным имуществом, за демократичное управление государством и против лоббирования узких персональных интересов. Не могу согласиться и прикрывать неэтичное и противоправное поведение людей, которые работают со мной в одном правительстве. Обращаю внимание, что Latvenergo имеет стратегическое значение и критически важно для государственной безопасности. По информации госсекретаря Министерства экономики Эрига Эглитиса, после того, как он указал министру на риски, которым чревато утверждение на должности в совете Latvenergo низкоквалифицированных специалистов, Эглитиса попытались перевести на другую должность. После того, как он отказался, прозвучала информация об увольнении и об обращении в прокуратуру", — заявил Борданс.

Как сообщалось, Эглитис был отстранен от должности на время дисциплинарной проверки, связанной с возможными нарушениями в сфере контроля закупок Компонента обязательной закупки (КОЗ). Эглитис отправил письмо Комиссии Сейма по этике, а также аналогичной комиссии партии KPV LV. В нем он просит оценить решения Немиро по назначению на должности "своих" людей.