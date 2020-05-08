Министр юстиции: смягчение ограничений позволит судам рассмотреть больше уголовных дел

Смягчение установленных из-за Covid-19 ограничений позволит судам Латвии рассмотреть больше уголовных дел, так как ранее из-за ограничений было осложнено конвоирование обвиняемых в суд, заявил на Латвийском радио министр юстиции Янис Борданс.

По его словам, в период чрезвычайного положения возникло небольшое скопление нерассмотренных дел, но это лишь статистика, так как суды во время кризиса работали добросовестно.

Лучше была ситуация с административным делами, небольшие проблемы возникли с гражданскими делами, но сложнее всего было с уголовными, рассказал министр.

В период чрезвычайного положения количество поданных дел в районных судах уменьшилось на 10%, в окружных судах выросло на 5%, что, по мнению Борданса, является доказательством того, что суды первой инстанции продолжают работу и в нынешних обстоятельствах.