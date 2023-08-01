Министр юстиции ждет предложений об изменении возрастного ценза для сотрудников тюрем

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ждет от Управления мест заключения (УМЗ) всесторонней оценки тюремной системы, включая предложения по изменению требований к персоналу, в том числе в отношении возраста. Об этом порталу Delfi сообщили в Министерстве юстиции.

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На вопрос о возрастных ограничениях в других учреждениях, подведомственных Минюсту, представитель министерства Эвия Римшане рассказала, что возрастные ограничения имеются в УМЗ, и это связано с действующим законом, поскольку в УМЗ работают лица со специальными служебными званиями.

Ранее в передаче ЛТВ "Панорама" рассказали, что УМЗ отказалось принять на работу педагогом в Центральной тюрьме сорокалетнюю женщину на том основании, что она слишком стара для этой работы.

В соответствии со статьей 7 "Закона о порядке службы должностных лиц учреждений системы Министерства внутренних дел и Управления мест заключения, имеющих специальные служебные звания", на службу могут быть приняты лица в возрасте от 18 до 40 лет.

При этом в статье предусмотрено и исключение — "с учетом служебной необходимости руководитель учреждения может принять на работу и лицо старше 40 лет, выслуга которого в системе Министерства внутренних дел или в Управлении мест заключения либо на военной службе составляет не менее 10 лет, или лицо старше 40 лет, уволенное со службы в соответствии с пунктом 6 или 8 первой части статьи 47 настоящего Закона, независимо от выслуги".

В настоящее время в системе мест заключения не хватает около 400 сотрудников.