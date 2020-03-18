Министр: за то, что зараженного ребенка отпускали в школу, ответственны родители

Ответственность за то, что Саласпилсскую 1-ю среднюю школу посещал ученик, зараженный Covid-19, ложится на родителей. Об этом заявила министр образования и науки Илга Шуплинска.

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При этом она подчеркнула, что режим чрезвычайно ситуации был объявлен только 12 марта.

Как уже сообщалось ранее, на этой неделе у ученика Саласпилсской 1-ой средней школы был выявлен коронавирус.

По словам директора школы Веры Калнини, ребенок 9 марта вернулся из спортивного лагеря в Испании. В настоящее время в школе проведены все предписанные мероприятия, о заражении оповещены все заинтересованные лица.

Напомним, 12 марта в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за распространения коронавируса COVID-19. Закрыты школы, вузы, многие предприятия и учреждения прекратили очное обслуживание клиентов.