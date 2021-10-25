Министр: закон не позволяет менять график движения поездов
Foto: F64

Несмотря на введение ограничений на перемещение в вечерние часы, действующее законодательство не позволяет вносить изменения в график движение поездов, заявил в интервью в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр сообщения Талис Линкайтс.

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Он удовлетворен тем, как оперативно автобусные перевозчики и самоуправления отреагировали за локдаун, скорректировав свои графики с введенными ограничениями. Но изменить график движения поездов можно лишь раз в год. Такое условие оговорено в законодательстве.

В результате в воскресенье вагоны поездов были переполнены, поскольку люди хотели уложиться в отведенное им время на перемещение. Но такая ситуация является дополнительным риском распространения Covid-19.

Но перенести время отправки поезда на более раннее время — проблематично. Поэтому министр призывает жителей страны подстроиться под локдаун, учитывая график движения автобусов и поездов.

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