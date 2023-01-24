Министр: западные страны по-прежнему очень четко поддерживают Украину

Западные страны по-прежнему очень четко выражают свою поддержку Украине, заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце в интервью телеканалу TV3, оценивая итоги встречи контактной группы по обороне Украины, состоявшейся в немецком городе Рамштайн на прошлой неделе.
По словам политика, Украина, защищаясь от российского военного вторжения, ждет всевозможного оружия, но для нее не менее важно получать четкую и своевременную информацию о том, что именно союзники реально могут предоставить, чтобы планировать свои военные действия.
Латвия вовремя объявила, чем мы будем помогать Украине, отметила Мурниеце, добавив, что помощь Латвии в Украине очень ценится.
Министр напомнила, что с последними поставками общая сумма военной помощи, предоставленной Латвией Украине, достигнет 370 миллионов евро, к которым необходимо добавить гуманитарную помощь, которая также была оказана в размере нескольких миллионов.
В настоящее время украинская сторона запросила у Латвии дополнительные беспилотники и зенитно-ракетные комплексы Stinger, но отправка новых бронемашин Patria на данный момент не рассматривается, так как они только начали производиться.
Мурниеце считает, что Украина в итоге получит танки Leopard немецкого производства. Возможна также поставка танков другого производителя, но в целом передача танков Украине необходима, чтобы она могла успешно вернуть оккупированные Россией территории.