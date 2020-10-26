Министр здравоохранения: на "удаленку" могут перевести всех школьников
Foto: LETA

В случае, если сбить темпы распространения коронавируса Covid-19 не удастся, очное обучение придется прервать и в 1-6-х классах школ. Об этом, как пишет Rus.Lsm.lv, рассказала в интервью Латвийскому телевидению министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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С этой недели часть латвийских школьников начали учебу после каникул очно, а ученики 7-12-х классов — в дистанционном формате (ранее планировалось, что всего на неделю — а затем все вернутся в классы). Но так как очагами распространения инфекции, по данным эпидемиологов, очень часто являются именно детские коллективы, эта неделя станет решающей: если будут новые случаи заражения среди учеников — придется перевести на "удаленку" всех, сказала министр.

Как будет развиваться ситуация, сейчас зависит от всех и каждого в латвийском обществе, предупредила глава Минздрава. Она также призвала родителей проявить ответственность и не посылать в школу детей с симптомами недомогания.

Как уже сообщалось, после осенних каникул, с 26 по 30 октября, ученики с 7 по 12 класс будут учиться удаленно.

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