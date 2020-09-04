Министр здравоохранения: ограничения на поездки внутри Балтии будут сложными

Связанные с Covid-19 ограничения на въезд в Латвию из Литвы и Эстонии будут значительно сложнее по сравнению с ограничениями, которые касаются въезда из других стран Европы, сказала на Латвийском радио министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Министр пока воздержалась от более подробных комментариев по поводу разработанных предложений об ограничениях на поездки, подготовленных Министерством здравоохранения для стран Балтии, отметив, что некоторые корректировки, вероятно, будут внесены в них во время предстоящего сегодня заседания правительства с учетом мнения предпринимателей.

Винькеле подтвердила, что особые условия поездки в страны Балтии будут применяться с отношении учебы и работы.

Министр заверила, что особые условия на поездки внутри стран Балтии будут разработаны для людей, которые учатся и работают в соседней стране.

По словам Винькеле, более строгие ограничения на поездки позволяют не вводить новые ограничения внутри страны.

"Мы можем принять решение в пользу более свободных отношений с соседями, но это увеличивает риск того, что с ростом показателей инфицирования нам нужно будет вводить более жесткие ограничения внутри страны, а этого, на мой взгляд, наше общество не хотело бы, потому что сейчас мы живем почти нормальной жизнью с очень небольшими ограничениями", - сказала Винькеле.

Как сообщалось, сегодня состоится внеочередное заседание правительства о ситуации на границах с Литвой и Эстонией из-за Covid-19.

В повестку дня включены поданные министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности.

По данным Европейского центра контроля заболеваний, в Литве 14-дневный показатель заболеваемости в четверг составлял 16,53 случая на 100 000 населения, в Эстонии -15,7, в Латвии - 4,17.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил ранее, что в случае включения Литвы и Эстонии в желтый или красный списки Латвия не будет делать для приезжающих из этих стран людей исключения - они также должны будут соблюдать 14-дневную изоляцию.