Министр здравоохранения пока не может подтвердить информацию о сокращении поставок вакцин AstraZeneca

Пока не подтверждена прозвучавшая информация о том, что фармацевтическая компания AstraZeneca доставит менее 50% количества вакцин от Covid-19, предусмотренного договором о поставках странам ЕС во втором квартале года, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Министр проконсультировался со специалистами и пришел к выводу, что произошло недоразумение — возможно, прозвучавшая информация была ошибочной. Не исключено, что поставки уменьшатся, но их сокращение не будет столь большим, как сообщалось вчера.

Во вторник источник в органах ЕС сообщил агентству Reuters, что поставки вакцин AstraZeneca могут быть меньше 50% предусмотренных договором, что осложнит выполнение плана Европейской комиссии привить к концу лета 70% взрослого населения ЕС.

Чиновник ЕС, который участвует в переговорах с AstraZeneca, сообщил, что поставки вакцин этой компании во втором квартале будут меньше 90 млн доз, тогда как договором предусмотрено 180 млн доз.

AstraZeneca еще в январе предупредила ЕС, что не сможет обеспечить все запланированные на первый квартал поставки вакцин, так как возникли проблемы с их производством на предприятии в Бельгии.

