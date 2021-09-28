Министр здравоохранения призывает родителей не пускать в школу простуженных детей
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Во вторник, 28 сентября на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс еще раз призвал родителей не пускать в школу детей даже с самыми незначительными простудными симптомами, а учителей, которые видят, что ребенок болен, сразу отпускать его домой.

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По словам министра, с 24 по 26 сентября зарегистрировано 13 667 случаев заболевания Covid-19, из них в результате скрининга учителей и учащихся в образовательных учреждениях - 1658 случаев (12%), в том числе 1417 (85,4%) - у лиц в возрасте от 6 до 19 лет.

За два дня коронавирус выявлен у 3637 детей в возрасте от 6 до 19 лет, из этого числа 1417 (или 39%) - в результате скрининга.

При этом Павлютс подчеркнул, что в 57,4% всех случаев у школьников были симптомы - об этом рассказали учащиеся в ходе эпидемиологического опроса Центра профилактики и контроля на следующий день после взятия образца. Именно поэтому, по мнению министра, очень важно не допустить ситуацию, когда заболевшие дети ходят в школу. "Они обязательно должны оставаться дома и связаться со своим семейным врачом, и в случае необходимости сделать тест на Covid-19, а не идти в школу сдавать тест", - указал он.

На прошлой неделе 520 (12,3%) случаев были выявлены в результате скрининга преподавателей и учащихся образовательных учреждений, что по сравнению с предыдущей неделей на 32,2% больше.

По данным SPKC, уровень заболеваемости растет во всех возрастных группах, однако стремительнее всего в возрастной группе от 10 до 14 лет.

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Коронавирус Даниэл Павлютс
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