Министр здравоохранения стал контактным лицом зараженного Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс стал контактным лицом заболевшего Covid-19.

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Как написал министр в Twitter, сегодня он получил известие о том, что у сотрудника его канцелярии оказался положительный тест на Covid-19. Министр пройдет тест и будет соблюдать самоизоляцию.

На данный момент он чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Как уже ранее писал портал Delfi, в пятницу, 12 февраля, Павлютс получил первую прививку от коронавируса.


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LETA

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LETA

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