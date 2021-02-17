Министр здравоохранения стал контактным лицом зараженного Covid-19

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс стал контактным лицом заболевшего Covid-19.
Как написал министр в Twitter, сегодня он получил известие о том, что у сотрудника его канцелярии оказался положительный тест на Covid-19. Министр пройдет тест и будет соблюдать самоизоляцию.
На данный момент он чувствует себя хорошо и продолжает работать.
Как уже ранее писал портал Delfi, в пятницу, 12 февраля, Павлютс получил первую прививку от коронавируса.
Labrīt. Ko lai saka, Covid tepat vien apkārt staigā. Pagājušā nedēļā Covid iedeva vienu plusiņu vakcinācijas birojā, šodien pienāca ziņa, ka Covid+ ir arī kolēģei manā ministra birojā. Esmu kontaktpersona. Man tests & pašizolācija.
Jūtos labi, strādāju!— Daniels Pavluts (@pavluts) February 17, 2021