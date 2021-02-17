Министр здравоохранения стал контактным лицом зараженного Covid-19

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс стал контактным лицом заболевшего Covid-19.

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Как написал министр в Twitter, сегодня он получил известие о том, что у сотрудника его канцелярии оказался положительный тест на Covid-19. Министр пройдет тест и будет соблюдать самоизоляцию.

На данный момент он чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Как уже ранее писал портал Delfi, в пятницу, 12 февраля, Павлютс получил первую прививку от коронавируса.

Labrīt. Ko lai saka, Covid tepat vien apkārt staigā. Pagājušā nedēļā Covid iedeva vienu plusiņu vakcinācijas birojā, šodien pienāca ziņa, ka Covid+ ir arī kolēģei manā ministra birojā. Esmu kontaktpersona. Man tests & pašizolācija. Jūtos labi, strādāju! — Daniels Pavluts (@pavluts) February 17, 2021



