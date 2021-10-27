Министр здравоохранения встретится на выездной вакцинации с жителями Плявниеки
Foto: LETA

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сегодня встретится с жителями Плявниеки возле автобуса выездной вакцинации от Covid-19, сообщили агентству LЕТА в Минздраве.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ближайшие недели министр здравоохранения примет участие в нескольких выездных вакцинациях в Риге и регионах, чтобы встретиться с людьми, поблагодарить их за выбор в пользу вакцинации и призвать прививаться и других.

На прошлой неделе министр принял участие в выездной вакцинации на дому, а в ближайшие недели будет присутствовать в местах выездной вакцинации, где особенно ждут пожилых людей.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Вакцинация Даниэл Павлютс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту