Министр здравоохранения встретится на выездной вакцинации с жителями Плявниеки

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сегодня встретится с жителями Плявниеки возле автобуса выездной вакцинации от Covid-19, сообщили агентству LЕТА в Минздраве.

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В ближайшие недели министр здравоохранения примет участие в нескольких выездных вакцинациях в Риге и регионах, чтобы встретиться с людьми, поблагодарить их за выбор в пользу вакцинации и призвать прививаться и других.

На прошлой неделе министр принял участие в выездной вакцинации на дому, а в ближайшие недели будет присутствовать в местах выездной вакцинации, где особенно ждут пожилых людей.