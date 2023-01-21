Министр земледелия о торфе: когда идет война, климат может подождать

Предыдущее правительство Латвии решило отказаться от использования торфа в энергетических целях, однако в декларации нового Кабинета министров упоминается о необходимости добычи и переработки этого медленно возобновляемого местного ресурса при условии не оказывать негативное воздействие на биоразнообразие и не способствовать выбросу парниковых газов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как этого предполагается достичь и означает ли это, что латвийская торфяная промышленность может рассчитывать на поддержку, объяснил в интервью агентству LETA министр земледелия Дидзис Шмитс.

"В торфяной промышленности часто смешивают все вместе в одном котле. Понятно, что использование торфа в энергетических целях в сегодняшних условиях — не самое разумное, что можно сделать с этим ресурсом. В то же время это огромный ресурс в условиях кризиса. Насколько я знаю, в нынешнем энергетическом кризисе, в военном кризисе финны копили торф на два года. Будут они использовать торф или нет, это зависит от ситуации, но они уверены: даже если все закончится, они будут обеспечены теплом на два года", — отметил Шмитс.

Министр земледелия уверен, что в Латвии должно быть такое же отношение к этому ресурсу, поскольку это вопрос национальной безопасности.

"Если нужно вести войну и обеспечивать теплом, то климат может подождать. Конечно, в долгосрочной перспективе торф не станет топливом, и в Латвии торф также не использовался в качестве топливного ресурса. Латвийский торф является садовым материалом, и мы обеспечиваем садовым торфом треть Евросоюза", — подчеркнул Дидзис Шмитс.

Он также напомнил, что, если говорить о торфе и "зеленом курсе", то с точки зрения выбросов СО2 горящий торф — не самая хорошая альтернатива. Но при этом не стоит и забывать, что из одного кубометра торфа можно вырастить семь тысяч саженцев деревьев.