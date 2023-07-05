Министр земледелия Шмитс получил допуск к гостайне

Министр земледелия Дидзис Шмитс ("Объединенный список") получил специальный допуск к государственной тайне, сообщили агентству LETA в Министерстве земледелия.

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Министр, который в настоящее время находится в командировке, получил устное подтверждение о выдаче допуска, сообщили в министерстве.

Допуск к гостайне требуется всем министрам. Шмитс был последним членом правительства, который его еще не получил. Его заявление органы безопасности рассматривали шесть месяцев.

В Бюро по защите Сатверсме агентству LETA подтвердили, что решение по Шмитсу принято и направлено в Государственную канцелярию, но его содержание не раскрыли.