Министром образования стала Анита Муйжниеце

Сейм утвердил на должности бывшего учителя английского языка, депутата Сейма от Новой консервативной партии Аниту Муйжниеце. Она сменит на это должности Илгу Шуплинску.
Ранее Шуплинска из-за этой перестановки покинула Новую консервативную партию.
Муйжниеце - магистр педагогики Латвийского университета. Она много лет работала в сфере бухгалтерии и ревизий, а в 2016 году стала учителем английского языка в Кекавской средней школе. До этого она работала учителем и классным воспитателем в Даугмалской основной школе.
В Сейме Муйжниеце работала в Комиссии по вопросам образования, культуры и науки, а также в Комиссии по европейским делам.
Своим главным приоритетом новый министр образования выдвинула возвращение детей в школу 1 сентября.