Министром образования стала Анита Муйжниеце
Foto: LETA

Сейм утвердил на должности бывшего учителя английского языка, депутата Сейма от Новой консервативной партии Аниту Муйжниеце. Она сменит на это должности Илгу Шуплинску.

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Ранее Шуплинска из-за этой перестановки покинула Новую консервативную партию.

Муйжниеце - магистр педагогики Латвийского университета. Она много лет работала в сфере бухгалтерии и ревизий, а в 2016 году стала учителем английского языка в Кекавской средней школе. До этого она работала учителем и классным воспитателем в Даугмалской основной школе.

В Сейме Муйжниеце работала в Комиссии по вопросам образования, культуры и науки, а также в Комиссии по европейским делам.

Своим главным приоритетом новый министр образования выдвинула возвращение детей в школу 1 сентября.

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