Министром охраны среды и регионального развития выбран Артур Том Плешс
Foto: LETA

Большая часть депутатов Сейма проголосовала за назначение Артура Тома Плешса ("Развитие/За!") на пост главы Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), сообщает LETA. Это один из самых молодых министров Латвии — он родился в 1992 году.

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За назначение Плешса проголосовал 61 депутат, 15 были против, один воздержался.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что во время кризиса правительство не должно работать в неполном составе. По мнению Кариньша, это хороший, а возможно и лучший кандидат на эту должность, поскольку он был парламентским секретарем министерства с самого начала работы этого правительства.

По словам Плешса, один из его приоритетов — это административно-территориальная реформа. Он считает ее историческим шагом, который позволит обеспечить равные условия — в том числе в сфере образования и социальных услуг — людям по всей Латвии, вне зависимости от места жительства, а также позволит самоуправлениям быть более независимыми экономически. Кроме того, министр собирается работать над тем, чтобы Латвия стала климатически нейтральной и соответствовала "зеленому курсу" Европы, а также над введением системы депозита и над цифровой трансформацией государства.

Кандидатуру Плешса после отставки предыдущего министра, Юриса Пуце, выдвинуло объединение "Развитие/За!", к которому принадлежал и Пуце.

Плешс родился в 1992 году. Он закончил Рижский технический университет, получив степень бакалавра в области строительства транспорта и степень магистра — в инженерной экономике городов и регионов. Он член партии "Для развития Латвии", год был муниципальным депутатом в Бауске, а после избрания нынешнего Сейма был председателем Комиссии Сейма по административно-территориальной реформе и парламентским секретарем Министерства охраны среды и регионального развития.

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