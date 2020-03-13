Министру экономики Немиро аннулировали доступ к гостайне, KPV LV выдвинет нового кандидата

Министру экономики Ральфу Немиро (KPV LV) аннулировали доступ к государственной тайне. Партия KPV LV на следующей неделе должна выдвинуть нового кандидата на этот пост, сообщает LETA.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) в пятницу сообщил, что получил от Бюро по защите Сатверсме информацию об аннулировании доступа к гостайне для Ральфа Немиро. Поэтому партия KPV LV призвана выдвинуть нового кандидата. Премьер отметил, что он не знает причин решения бюро.

Представитель KPV LV Атис Закатистов сказал, что для него это новая информация. Он отметил, что в стране и так чрезвычайное положение из-за COVID-19 и падение правительства еще больше усложнит эту ситуацию. Поэтому партия до 16 марта решит, кого выдвинет на пост министра экономики.

Немиро стал министром экономики 23 января 2019 года, когда Сейм утвердил состав Кабинета министров под руководством Кришьяниса Кариньша.

Ранее Ральф Немиро отстранил от должности госсекретаря Министерства экономики Эрика Эглитиса, выступавшего против назначения советника министра Павела Ребенокса в совет Latvenergo.

Эглитис был обеспокоен, что присутствие в совете человека без доступа к гостайне может усложнить работу предприятия. В тот момент были подозрения, что Ребенокс не сможет получить доступ к гостайне. Вскоре это подтвердилось, службы госбезопасности отказали Ребеноксу в доступе к гостайне и он отозвал свою кандидатуру. Немиро увольнение госсекретаря объяснил тем, что против Эглитиса начало дисциплинарное дело о возможных нарушениях надзора за системой OIK.