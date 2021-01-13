Министру Петравиче не грозит ответственность за недавние вспышки Covid-19 в центрах соцухода
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш не настроен оценивать ответственность министра благосостояния Рамоны Петравичи за распространение Covid-19 в центрах социального ухода.

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Несмотря на то, что Кариньш заявил о недопустимости нынешней ситуации с распространением Covid-19 в латвийских центрах социального ухода, сегодня утром в передаче "Утренняя панорама" он не дал прямого ответа на вопрос о том, понесет ли Петравича какую-то ответственность за сложившуюся ситуацию.

Вместо этого Кариньш подчеркнул, что именно министр благосостояния настояла и добилась того, чтобы учреждения социального ухода начали использовать экспресс-тесты на Covid-19, которые будут введены в ближайшее время.

По словам Кариньша, в правительстве долгое время велись разговоры об экспресс-тестах, однако со стороны экспертов не было поддержки из-за их меньшей точности. В свою очередь Министерство благосостояния организовало пилотный проект с использованием быстрых тестов в одном центре социального ухода. Проект оказался успешным, и теперь эта практика будет введена.

В свою очередь комиссия Сейма по социальным и трудовым делам сегодня примет решение о создании рабочей группы для оценки работы учреждений, в том числе Министерства благосостояния, в связи со вспышками Covid-19 в центрах социального ухода.

Согласно доступным на понедельник данным, Covid-19 констатирован у клиентов девяти из 25 филиалов государственных центров социального ухода, однако число больных по сравнению с предыдущей неделей сократилось.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Кришьянис Кариньш Проект Сейма
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