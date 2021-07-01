Министры Латвии и Литвы договорились не покупать электричество у Беларуси

Министр экономики Латвии Янис Витенбергс ("Национальное объединение") встретился с литовским министром энергетики Дайнисом Крейвисом, и оба министра подтвердили договоренность не покупать белорусское электричество, сообщает LETA.

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В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы о торговле электроэнергией с третьими странами и о том, как это влияет на энергетическую безопасность и ход развития проекта синхронизации.

Министры сошлись во мнении, что электроэнергию из Беларуси покупать не стоит, потому что электростанции, в том числе Островецкая АЭС, должны соответствовать стандартам безопасности.

Латвия дополнит законодательство, регулирующее контроль за коммерческими потоками электроэнергии, чтобы не допустить попадание белорусскогой энергии на рынки Балтии.