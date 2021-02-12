Министры, отдельные депутаты Сейма и генпрокурор получат вакцину против Covid-19
Foto: LETA

Сегодня с 11 до 13 часов первую дозу вакцины против Covid-19 получат члены Кабинета министров, отдельные председатели комиссий Сейма, а также бывший президент Латвии Раймонд Вейонис и генеральный прокурор Юрис Стуканс, сообщила агентству LЕТА представитель бюро вакцинации Иева Стуре.

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11 февраля началась добровольная вакцинация против Covid-19 бывших президентов Латвии и высших должностных лиц страны, чьи обязанности связаны с обеспечением непрерывности основных государственных функций.

Небольшой круг должностных лиц, которым была предоставлена возможность пройти вакцинацию, был тщательно отобран, принимая во внимание их обязанности и роль в управлении государственными процессами.

Сегодня планируется вакцинировать председателя комиссии Сейма по национальной безопасности Мариса Кучинскиса, председателя комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юриса Ранцанса, министра обороны Артиса Пабрикса, министра внутренних дел Сандиса Гиргенса, министра экономики Яниса Витенбергса, министра финансов Яниса Рейрса, министра культуры Науриса Пунтулиса, министра благосостояния Рамону Петравичу, министра здравоохранения Даниэля Павлютса и министра защиты среды и регионального развития Артура Тома Плешса.

Вакцину против Covid-19 получит также генеральный прокурор Стуканс и бывший президент Вейонис.

Вакцинация пройдет в Рижской клинической университетской больнице им. Страдиня.

Ссылаясь на социологические опросы, представители бюро вакцинации пояснили, что большая часть населения считает необходимым предоставить высокопоставленным должностным лицам страны возможность получить вакцину от Covid-19 на ранней стадии вакцинации, чтобы они подали пример остальным членам общества.

Вакцинация высших должностных лиц страны началась одновременно с вакцинацией в центрах социального ухода, при этом используется одна и та же вакцина — AstraZeneca.

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LETA

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