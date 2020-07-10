Министры предлагают оценить влияние пассажирских перевозок на распространение Covid-19 в Латвии

Принимая во внимание то, что во время пандемии Covid-19 подход к пассажирским перевозкам в Европе и странах Балтии различается, министры предлагают оценить влияние этой отрасли на распространение вируса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В пятницу на внеочередном заседании правительства, посвященном приросту числа заболевших Covid-19 в Латвии и ужесточению некоторых ограничений, министр сообщения Талис Линкайтс указал на то, что в отрасли перевозок Латвия является одной из самых примерных стран, которая не открывает прямого сообщения со странами с большой заболеваемостью, например, Россией, Швецией, Украиной, Белоруссией.

Линкайтс указал на другие страны, которые в этой сфере применяют более либеральный подход. Он сообщил, что, несмотря на единое пространство стран Балтии, Эстония открыла сообщение с Украиной, однако благодаря латвийской службе иностранных дел эти полеты были приостановлены.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич подчеркнул, что в едином пространстве стран Балтии есть проблемы, так как подходы к ограничению распространения вируса в Латвии, Литве и Эстонии разнятся.

Например, Литва в отличие от Эстонии и Латвии только рекомендует самоизоляцию по прибытии в страну, не делая ее обязательной.

Ринкевич добавил, что обсудит эти вопросы в коллегами из Литвы и Эстонии.