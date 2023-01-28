Минкульт ищет того, кто за 240 000 евро продвинет архитектуру Латвии в мире

Министерство культуры объявило тендер на сумму 240 000 евро, чтобы выяснить, кому следует доверить представление латвийской архитектуры на местных и международных мероприятиях. Об этом сообщает агентство LETA.

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Согласно положению о конкурсе, соискатель должен будет собрать и обобщить актуальную информацию о сфере архитектуры и обеспечить ее распространение в различных аудиториях, а также предоставить возможности профессионального развития для специалистов в области архитектуры.

Помимо этого необходимо будет собрать и предоставить информацию о текущих событиях в архитектурном секторе, Давосской декларации, Давосском альянсе строительной культуры и критериях Давосской системы качества, а также практиках строительной культуры в Европе и Латвии.

Кроме того требуется регулярно собирать данные и предоставлять аналитические отчеты по вопросам, актуальным для архитектурной отрасли, в контексте опыта других стран-членов ЕС. Заявителю также предстоит организовать лекции, семинары и дискуссии по стратегическим целям и направлениям архитектурной индустрии.

Заявитель должен взять на себя обязательство обеспечить работу пункта Нового европейского "Bauhaus" в Латвии, создать государственное учреждение и учреждение самоуправления, а также сеть сотрудничества неправительственного сектора с целью активизации участия латвийских городов, регионов и различных организаций.

Заявитель также должен будет проводить ежегодную оценку качества архитектурной отрасли Латвии, организовав для этого соответствующий конкурс.

Период выполнения управленческих задач - с 2023 по 2025 гг, место выполнения - Латвия и зарубежные страны.

Заявки в Минкульт необходимо подать до 27 февраля.

Новый европейский "Bauhaus" — это экологический, экономический и культурный проект, который призван помочь реализовать зеленый курс Европы, сочетая дизайн, устойчивость, доступность и инвестиции.