Минкульт: министерство не получало официального заявления о забастовке от НРТ

В официальную корреспонденцию Министерства культуры не поступало заявления о забастовке от Нового Рижского театра (НРТ), сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Минкульта Лита Кокале.

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Как сообщалось ранее, НРТ не будет ставить новые спектакли в знак протеста против затягивания строительства здания театра на улице Лачплеша в Риге.

Кокале отметила, что реакция творческого коллектива НРТ эмоционально понятна, однако в данный момент министерство не станет ее комментировать, поскольку об объявленной забастовке стало известно из социальных сетей и СМИ.

Подробнее о забастовке театра читайте здесь.