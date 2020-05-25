Минкульт: музеи, театры, концертные залы по посещаемости не выполнят годовые планы

Хотя с 13 мая с соблюдением санитарного протокола разрешено проведение небольших культурных мероприятий, прогноз Министерства культуры и учреждений культуры свидетельствует, что планы учреждений по посещаемости на текущий год выполнены не будут.

Как сообщила агентству LЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале, музеи, библиотеки и архив планируют собственные поступления в размере только 20% от годового плана.

Прогноз государственных театров и концертных организаций более оптимистичен — план удастся выполнить на 40%. В первом квартале он был выполнен на 31%.

Относительно частных и муниципальных культурных учреждений расчеты пока не проведены, но ясно, что поступления от организации мероприятий не окупят затраты, сказала Кокале.