Минкульт заключил договор с "Всемирным центром латышского искусства" на 36 тысяч евро

Министерство культуры Латвии заключило договор на сумму 36 тысяч евро о сотрудничестве с фондом "Всемирный центр латышского искусства" для сохранения и демонстрации искусства латышской диаспоры в Латвии. Срок договора - три года, сообщает официальное издание Latvijas Vēstnesis.

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Как указано в соглашении об участии, фонд стремится содействовать сохранению и доступности произведений изобразительного искусства художников из латышской диаспоры в Латвии, информирует агентство LETA.

Фонд также должен обеспечивать постоянную доступность коллекций оригинальных работ художников латвийской диаспоры, в том числе транспортировку, хранение и экспозицию коллекции в помещениях, подходящих для хранения и выставки произведений искусства.

Фонд "Всемирный центр латышского искусства" стремится содействовать общественному просвещению и информированию о произведениях искусства латышской диаспоры и их авторах.

Срок выполнения соглашения договора между Минкультом и фондом - три года (2022-2024 гг).