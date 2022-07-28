Минкультуры призывает Марупскую думу уничтожить "Скултский самолет" Ил-28

Министерство культуры призывает Марупскую краевую соблюдать установленный нормативными актами порядок и в соответствии с ним до 15 ноября уничтожить "прославляющий советскую власть объект "Скултский самолет" Ил-28", который до этой недели находился в поселке Скулте Марупской волости.

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Ранее на этой неделе объект сняли с постамента в Скулте и передали в близлежащий Музей авиации. Министерство культуры такое решение не устраивает, и оно призывает к полному уничтожению самолета Ил-28.

Как сообщила агентству ЛЕТА начальник отдела по связям с общественностью Минкульта Лита Кокале, 21 июля Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) направило в Марупскую думу письмо о запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и необходимости их демонтажа. K самоуправлению обратился и Минкульт, указав, что самолет и памятный знак, расположенные в Скулте, включены в список объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и подлежат демонтажу.

В соответствии с законом оригинальные части или фрагменты демонтированных объектов, которые имеют художественную ценность, архитектурное качество, культурно-историческое или просветительское значение, могут быть переданы Музею оккупации Латвии, а также национальному, муниципальному или частному аккредитованному музею. В Минкульте обратили внимание на то, что Музей авиации не получил статус государственного или аккредитованного музея, поэтому самолет не может быть ему передан.

27 июля советский армейский самолет "Ил-28", установленный на постаменте в поселке, был перевезен из Скулте в Музей авиации. Самолет, установленный на постаменте в 1978 году, является редким объектом, единственным таким на территории Латвии, и включен в путеводители для туристов.