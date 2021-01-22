Минобороны дополнительно к покупке мобильного госпиталя планирует создать стационарный
Foto: Zane Bitere/LETA

Министерство обороны не только планирует приобрести мобильный военный госпиталь в этом году, но и открыть стационарный госпиталь, сообщил министр обороны Артис Пабрикс.

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Он пояснил, что Минобороны приняло решение создать гораздо более сильную медицинскую службу, ведь стало ясно, что, например, в таких кризисных ситуациях, как пандемия Covid-19 гражданские институты часто обращаются к армии.

"Учитывая это, мы решили двигаться в два этапа. Во-первых, мы будем готовы в этом году купить мобильный военный госпиталь. Во-вторых, мы готовы работать над созданием собственного стационарного госпиталя", — сказал министр.

Политик пояснил, что в стационарном госпитале будут предоставляться не только медицинские услуги, но и проводиться реабилитация солдат, участвовавших в международных операциях, а также их семей.

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LETA

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LETA

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Министерство обороны Артис Пабрикс
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